Правительство Ростовской области купит две иномарки за 7,2 млн рублей

Сегодня, 06:00

Государственное унитарное автотранспортное предприятие (ГУ АТП) Ростовской области планирует закупить два премиальных автомобиля, которые суммарно будут стоить 7 233 200 рублей. Сообщается, что машины ведомство приобретёт за собственные средства.

На официальном портале государственных закупок появилась информация о том, что ГУ АТП Ростовской области, которое относится к местному Министерству транспорта, планирует приобрести два премиальных седана на общую сумму в 7 233 200 рублей. Отмечается, что чиновники планируют приобрести роскошные иномарки за собственный счёт.

Согласно информации размещенного тендера, автомобили должны производиться за пределами России. Примечательно, что чиновникам необходимы машины, оснащенные 3,0-литровыми бензиновыми моторами, мощность которых не должна быть меньше 330 лошадиных сил. В список оснащения моделей должна входить система бесключевого доступа к салону и зажиганию, двухзонной климатической системой, стабилизатором поперечной устойчивости, мониторингом слепых зон, а также системой удержания в полосе движения.

Чиновники скромно умолчали марку и модель автомобиля, но сопоставив цену и характеристики эксперты выяснили, что под описания практически идеально подходит немецкий седан Audi A6. Примечательно, что в минувшем году ведомство уже приобрело 10 дорогих иномарок.