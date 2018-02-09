VistaNews.ru


Правительство Ростовской области купит две иномарки за 7,2 млн рублей

Сегодня, 06:00

Государственное унитарное автотранспортное предприятие (ГУ АТП) Ростовской области планирует закупить два премиальных автомобиля, которые суммарно будут стоить 7 233 200 рублей. Сообщается, что машины ведомство приобретёт за собственные средства.

На официальном портале государственных закупок появилась информация о том, что ГУ АТП Ростовской области, которое относится к местному Министерству транспорта, планирует приобрести два премиальных седана на общую сумму в 7 233 200 рублей. Отмечается, что чиновники планируют приобрести роскошные иномарки за собственный счёт.

Согласно информации размещенного тендера, автомобили должны производиться за пределами России. Примечательно, что чиновникам необходимы машины, оснащенные 3,0-литровыми бензиновыми моторами, мощность которых не должна быть меньше 330 лошадиных сил. В список оснащения моделей должна входить система бесключевого доступа к салону и зажиганию, двухзонной климатической системой, стабилизатором поперечной устойчивости, мониторингом слепых зон, а также системой удержания в полосе движения.

Чиновники скромно умолчали марку и модель автомобиля, но сопоставив цену и характеристики эксперты выяснили, что под описания практически идеально подходит немецкий седан Audi A6. Примечательно, что в минувшем году ведомство уже приобрело 10 дорогих иномарок.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.