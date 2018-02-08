Tata показала новый кроссовер на платформе Land Rover Discovery Sport

Вчера, 20:00

Индийский автопроизводитель Tata продемонстрировал на мотор-шоу в Дели новый прототип кроссовера H5X, который построили на той же платформе, что и Land Rover Discovery Sport. Представители марки подчеркнули, что инженерам компании при адаптации шасси потребовалось «хорошее понимание индийского рынка».

Концепт-кар воплотил в себе новый фирменный дизайн под названием Impact 2.0. Индийский кроссовер вышел гораздо меньше по сравнению с Discovery Sport, несмотря на одинаковую архитектуру. В длину новый Tata H5X достигает 4 575 мм, ширина составляет 1 960 мм, высота равна 1 686 мм, а колёсная база – 2 740 мм.

Автомобиль обязательно получит товарную версию, её премьера должна пройти уже в будущем году. Предположительно новинка получит 2,0-литровый 140-сильный дизельный мотор, который будет агрегатироваться с 9-ступенчатой АКПП ZF и полным приводом. Модель выйдет на рынок в пяти- и семиместной модификациях.

Ранее Tata Motors заявила о переходе на новую стилистику Impact 2.0 с целью удовлетворения новых нужд клиентов марки. Пратап Бозе, главный дизайнер компании, подчеркнул, что первое впечатление от автомобиля формируется всего за 20 секунд. Руководство компании намерено сделать свои машину более красивыми и запоминающимися.