FIAT запускает российские продажи обновлённого Doblo

Сегодня, 05:00

Российский офис FCA объявил о выходе на рынок обновлённого FIAT Doblo уже 23 февраля. На старте продаж данную модель можно будет приобрести в двух вариантах исполнениях.

В России в скором времени начнут предлагаться цельнометаллический фургон Doblo Cargo грузоподъёмностью до 900 кг и пассажирский Combi, который способен перевозить до пяти человек и 425 кг груза. В отличие от предшественника новинка получила иные бампера, более массивную радиаторную решётку и другие 16-дюймовые диски колёс. В салоне улучшилась шумоизоляция и использовались более качественные материалы отделки. Помимо этого, обновление пережила мультимедийная система.

Под капотом FIAT Doblo устанавливается 1,4-литровый 4-цилиндровый мотор, развивающий 95 лошадиных сил. В тандеме с двигателем работают 5-ступенчатая «механика» и передний привод. Позднее в продаже появятся автомобили со 120-сильным агрегатом.

Цены на грузовую версию Doblo Cargo начинаются от 1 030 000 рублей, тогда как пассажирский фургон Combi оценили минимум на 90 000 рублей дороже. При этом российские клиенты по-прежнему могут воспользоваться кредитной программой FIAT Finance.