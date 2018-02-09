Хэтчбек Alfa Romeo Giulietta получил новую версию Sport

Сегодня, 04:00

Итальянский премиальный бренд Alfa Romeo, входящий в состав концерна FCA Group, представил новый хэтчбек Alfa Romeo Giulietta в версии Sport. Новинка получила стильный аэродинамический обвес, но мощность мотора хэтчбека осталась прежней.

Новый Alfa Romeo Giulietta Sport от базового исполнения хэтчбека отличается прежде всего уникальным колером кузова Misano Blue, а также особыми колёсными дисками размерностью в 17 дюймов – именно такие колеса в своё время устанавливались на супер-седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde с 510-сильным мотором.

Кроме того, новый Alfa Romeo Giulietta Sport получил эффектный передний сплиттера, а также компактный спойлер сзади. Также Новинка имеет затемненные противотуманные осветители, тонированное заднее стекло, карбоновые боковые юбки, а также спортивную выпускную систему с двумя патрубками.

Нельзя не отметить, что в список оснащения Alfa Romeo Giulietta Sport входит кожаный спортивный руль, система круиз-контроля, а также информационно-развлекательный комплекс Uconnect. Под капотом модели скрывается 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью в 120 лошадиных сил, а дизельная линейка представлена 1,6-литровым агрегатом аналогичной отдачи.