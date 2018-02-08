Tesla отчиталась о самом крупном квартальном убытке в своей истории

Сегодня, 17:21

Американская компания Tesla опубликовала отчёт за четвёртый квартал 2017 года, согласно которому автопроизводитель зафиксировал убыток в рекордные 675,35 миллиона долларов.

Как пишет агентство Reuters, убыток в последнем квартале прошлого года стал самым крупным в истории Tesla, однако он несколько меньше того, что прогнозировали аналитики. Выручка за квартал в годовом выражении увеличилась до 3,29 миллиарда долларов или на 44,3%.

Прошлый год оказался неоднозначным для американского автопроизводителя. С одной стороны, Tesla вывела на рынок свой самый бюджетный электрокар Model 3, а также продемонстрировала концепты спорткара Roadster и электрической фуры Semi. Также компания выполнила цель продать по меньше мере 100 000 электрокаров за год, реализовав в 2017 году 102 000 новых машин.

Наряду с этим компания столкнулась с рядом проблем при запуске производства Model 3, из-за чего автомобили добрались до первых заказчиков позже, чем планировалось. Кроме того, сотрудники Tesla пожаловались на плохие условия труда, что повлекло ряд судебных разбирательств.

Компания планирует ко второму кварталу текущего года выйти на объём производства в 5 000 электрокаров Model 3 в неделю. К 2020 году модельный ряд марки должны пополнить спорткар Roadster, грузовик Semi, кроссовер Model Y и пикап.