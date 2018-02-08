Mazda отзывает в России 1,5 тыс. седанов из-за проблем с тормозной системой

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Японская компания Mazda планирует провести в России масштабную отзывную кампанию, которая затронет 1 758 седанов Mazda6. Отмечается, что данные автомобили оснащаются недостаточно герметичным чехлом суппорта тормозной системы.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает, что компания Mazda отзывает 1 758 седанов модели Mazda6. Отмечается, что под действие сервисной кампании попадают автомобили, которые были реализованы в официальных представительствах бренда в России с 2012 года по сентябрь 2015 года.

Разработчики заявили, что модели Mazda6 имеют недостаточно герметичный чехол суппорта тормозной системы, что может привести к попаданию влаги в суппорт. Отмечается, что проблемы с данным дефектом могут возникнуть особенно в зимний период.

Поясняется, что данный дефект может привести к выходу из строя тормозного суппорта во время использования стояночного тормоза. Все владельцы моделей должны посетить ближайший сервисный центр Mazda, где специалисты заменят стандартные тормозные суппорты на модифицированные компоненты. Со списком отзываемых автомобилей можно ознакомится на портале «Росстандарта».