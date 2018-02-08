Аркадий Дворкович заявил о размере индексации утилизационного сбора для автомобилей

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По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, размер индексации утилизационного сбора уже был согласован. Через технические процедуры его еще не утвердили. В Минпроторге говорят о повышении ультисбора. В отдельных случаях индексация утильсбора достигнет пометки выше 15%.

На совещании, собранном вице-мером Аркадием Дворковичем было принято решение, что владельцам автомобилей с объемом до 1,0 литра налоговый платеж возрастет на 16%. Владельцам более производительных авто с 1,0-2,0-литровыми двигателя повезло меньше, утильсбор для них возрастет на 90%.

Для машин помощнее, которые имеют двигатель более 2,0 литров, процент роста сбора индексации составит 49%. Для авто с объемом больше 3,0 литров, процент сбора вовсе не будет расти. Для водителей коммерческих микроавтобусов до 3,5 тонн сбор повысится на 52%.

Обсуждается также и увеличение сбора на грузовики. Но в настоящее время размер индексации утилизационного сбора по грузовикам не поднимается выше 15%.