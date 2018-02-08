BMW M привезёт в Женеву концепт «заряженного» кабриолета 8-Series

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Подразделение BMW M планирует представить гостям международного автосалона в Женеве новый концептуальный автомобиль. Эксперты уверены, что речь идёт о возрожденном BMW M8 в кузове кабриолет, который получит под капот могучий мотор v12.

Портал VladTime сообщает, что компания BMW планирует представить совершенно новый спортивный концепт в рамках автосалона в Женеве, который откроется для представителей прессы уже 6 марта нынешнего года. Инсайдеры сообщают, что новинка базируется на той же производственной платформе, которая легла в основу возрожденного купе BMW 8-series.

Специалисты уверены, что новый концепт будет представлять собой «заряженный» BMW M8 в кузове кабриолет. Вариация автомобиля в кузове купе будет представлена в товарной форме несколько позже.

Под капотом нового прототипа, по данным инсайдеров, расположится могучий 6,6-литровый мотор V12, зарезервированный для самых мощных новинка BMW M. Отдача нового мотора пока не раскрывается.

Напомним, что в рамках автосалона во Франкфурте в сентябре 2017 года состоялась премьера гоночного болида BMW M8 GTE, который позже дебютирует в гонках на выносливость «24 часа Ле-Мана». Новинка оснащается 500-сильным бензиновым мотором V8.