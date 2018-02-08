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Продажи Volvo возросли на 29,2% и не собираются останавливаться

Сегодня, 13:47

Представитель российского офиса марки проинформировал о продажах автомобилей Volvo за январь. По данных отчета, продажи компании выросли на 29,2%, то есть было продано 93 экземпляра. Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, 31 из проданных автомобилей составила модель ХС90 (+14,8% с прошлого года).

Вторым по популярности у покупателей стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, владельцами которого стали 18 покупателей. На третьем месте – седан Volvo S90, который разошелся тиражом в 15 единиц.

Уже в марте начнутся продажи нового кроссовера Volvo XC40. Директор по связям с общественностью Volvo Cars Russia Антон Свекольников обещает, что к нам будут поставляться авто бельгийской сборки. Сначала мотор автомобиля будет оснащен четырехцилиндровыми двигателем с наддувом мощностью 190 сил, а также турбодизелем.


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