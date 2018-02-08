Дилеры продают кроссоверы DFM АХ7 с максимальной выгодой в феврале

Сегодня, 16:17

Российский офис китайского автопроизводителя Dongfeng Motor объявил о запуске выгодного предложения, которое распространяется на DFM AX7. Кроссовер доступен на российском рынке по акции до конца этого месяца.

Выбирая DFM АХ7 в исполнении Prestige с автоматической коробкой передач, покупатель получает скидку на 50 000 рублей. Так, вместо прежних 1 179 000 рублей за автомобиль нужно будет заплатить 1 129 000. Напомним, что стоимость модели колеблется от 990 000 рублей в случае с версией Comfort, оснащённой 5-ступенчатой МКПП, до 1 279 000 рублей за «топовую» комплектацию Luxury.

Помимо этого, в феврале клиенты смогут оформить кредит по программе DFM Finance с первоначальным взносом от 20% и низкой процентной ставкой от 6,9%. Наконец, все покупатели DFM АХ7 вне зависимости от варианта исполнения получают в подарок комплект зимних шин. Акция будет действовать в официальных дилерских центрах с 5 по 28 февраля.

Согласно подсчётам сотрудников агентства «АВТОСТАТ», в январе текущего года российские продажи Dongfeng Motor составили 128 автомобилей, что на 137% превышает результат за тот же месяц прошлого года.