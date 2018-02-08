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Большая часть моделей от Hyundai получит «заряженные» версии

Вчера, 19:00

Корейская автомобилестроительная компания Hyundai планирует вывести на рынок ещё больше «заряженных» автомобилей, которые будут созданы подразделением Hyundai N. К сожалению, некоторые модели не получат реальной прибавки к мощности мотора, ограничившись лишь визуальными новшествами.

Согласно данным зарубежных СМИ, Альберт Бирман, руководитель Hyundai N, во время общения с прессой заявил, что в будущем будет выпущено ещё больше заряженных моделей под суббрендом N. Отмечается, что модели будут выпускаться так же, как и новинки от BMW M и Mercedes-AMG.

Наряду с этим господин Бирман отметил, что речь идёт о спортивных модификациях N Sport, а не о полноценных «заряженных» моделях. Все автомобили новой линейки будут менее производительными, чем новый Hyundai Veloster.

Так, автомобили Hyundai N Sport будут отличаться от стандартных версий моделей только внешне, не получая при этом прибавки к отдаче двигателя и перенастроенную подвеску. Новинки будут оснащаться иным аэродинамическим обвесом, а также особыми спортивными акцентами в интерьере. Пока не сообщается, какие именно автомобили получат версию N Sport, но список новинок планируется озвучить уже в ближайшее время.


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