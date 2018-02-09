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Chevrolet запустил продажи спортивной версии внедорожника Traverse

Сегодня, 03:00

В продажу поступила новая спортивная модификация внедорожника Traverse, в названии которой появилась приставка RS. В США цены на такой автомобиль стартуют от 43 095 долларов (около 2 477 000 рублей).

Внешне Chevrolet Traverse RS отличается 20-дюймовыми колёсными дисками Dark Android, выполненными из легкосплавных материалов, тонировкой радиаторной решётки. Помимо этого, многие элементы экстерьера новинки окрашены в черный цвет, например, рейлинги на крыше и молдинги линии остекления.  

Внедорожник Traverse RS получил под капот 2,0-литровый мотор Ecotec, развивающий 257 лошадиных сил при 400 Нм. В тандеме с двигателем работают 9-скоростная автоматическая коробка передач и фирменный полный привод.

В список оснащения модели попали светодиодные головные фары, передние сидения с подогревом и вентиляцией, трёхзонный климат-контроль, дверь багажника с электроприводом, система запуска двигателя с кнопки, мультимедийная система Chevrolet MyLink с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, аудиосистема премиум-класса Bose, кожаная обивка салона Jet Black и многое другое.


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