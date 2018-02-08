Tesla Model X стал первым электрокаром, пересекшим Сахару

Вчера, 23:00

Впервые автомобиль с полностью электрической силовой установкой пересёк крупнейшую жаркую пустыню Сахара. С данной задачей справился кроссовер Tesla Model X в ходе ралли «Будапешт Бамако», которое стартует в венгерской столице и завершается в столице Мали.

Осуществившая длительное путешествие Team Tesla Powered by RWE вела дневник в социальной сети Facebook. Экипаж состоял из двух хорватов Саши Цветоевича и Олега Маштруко. В общей сложности за 16 дней кроссовер проехал более 8 600 км.

Во время заезда аккумуляторы Tesla Model X заряжали от специальных станций и бытовых электросетей. Так, в Марокко удалось восполнить запас батарей от зарядной станции, установленной поклонниками Tesla. Однако при отсутствии необходимой инфраструктуры команда пользовалась бензиновым генератором в техничке, роль которой выполнял румынский фургон Dacia. Управлять этим транспортным средством доверили Томашу Ковицке.

К сожалению, не сообщается, какая из вариаций Tesla Model X пересекла Сахару. На рынке Соединённых Штатов кроссовер можно купить в модификациях P75, P100 и P100D, запас хода которых равен 380, 470 и 460 км соответственно.