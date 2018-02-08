Представлен новый концепт кроссовера Suzuki Future-S

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В Индии недавно открылась автомобильная выставка Auto Expo, где японская Suzuki презентовала концептуальный кроссовер. Новый автомобиль получил имя Suzuki Future-S.

Ещё в начале нынешнего года компания анонсировала выход новой модели, разместив в сети первый тизер. Представленный в Индии прототип Suzuki Future-S прежде всего ориентирован на местных клиентов. Пока ничего не сообщается о том, выйдет ли кроссовер на рынки других стран.

Новый Suzuki Future-S оснастили крупными колёсами, открывающимися против хода движения задними дверьми и короткими свесами. Представители японской марки решили пока сохранить в секрете технические параметры модели.

Ожидается, что линейка двигателей автомобиля будет представлена бензиновым мотором объёмом 1,2 литра и 1,5-литровым дизельным агрегатом. Индийские издания также сообщают, что в основу товарного варианта Suzuki Future-S ляжет платформа Heartect, на которой были построены Swift и Dzire. Серийный автомобиль появится в продаже до конца 2018 года, при этом конкурировать новинке предстоит с Renault Kwid.