В Женеве покажут 800-сильный электрокар

Сегодня, 05:00

Итальянское ателье Pininfarina вместе с гонконгскими разработчиками из Hybrid Kinetic Group покажут в Женеве новый концепт гранд-турер HK GT. Авторы творения считают, что в авто имеет сочетание стиля и экологической стабильности.

Более детальная информация об электрическом купе отсутствует. Pininfarina и HKG начали сотрудничать при разработке прототипа седана H600, дебют которого состоялся на Женевском автосалоне весной минувшего года. Новинку снабдили микроиурбогенератором и двумя электрическими агрегатами. Сообщается, что микротурбогенератор занимается подзарядкой мощных акумуляторов, а общая производительность двигателей достигает 800 л.с.

Другой спецификой авто выступают распашные задние двери, мультимедийный центр и электронная панель управления. Позже на архитектуре H600 построили кроссовер K550, который имеет запас хода в 1 000 км.