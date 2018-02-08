VistaNews.ru


В Женеве покажут 800-сильный электрокар

Сегодня, 05:00

Итальянское ателье Pininfarina вместе с гонконгскими разработчиками из Hybrid Kinetic Group покажут в Женеве новый концепт гранд-турер HK GT. Авторы творения считают, что в авто имеет сочетание стиля и экологической стабильности.

Более детальная информация об электрическом купе отсутствует. Pininfarina и HKG начали сотрудничать при разработке прототипа седана H600, дебют которого состоялся на Женевском автосалоне весной минувшего года. Новинку снабдили микроиурбогенератором и двумя электрическими агрегатами. Сообщается, что микротурбогенератор занимается подзарядкой мощных акумуляторов, а общая производительность двигателей достигает 800 л.с.

Другой спецификой авто выступают распашные задние двери, мультимедийный центр и электронная панель управления. Позже на архитектуре H600 построили кроссовер K550, который имеет запас хода в 1 000 км.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.