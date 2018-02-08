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На главном конвейере автозавода "КАМАЗ" проложена новая дорога

Сегодня, 06:00

Для новых автомобилей компании «КАМАЗ» на центральном сборочном конвейере автозавода инженеры проложили новую дорогу. Об этом сообщают обозреватели издания «Вести КАМАЗА».

По словам главного механика завода Александра Семенченко, в ходе корпоративных каникул ремонтники осуществили 212 видов работ, направленных на восстановление функциональности технологического оборудования и улучшения качественных характеристик продукции. С первого дня после корпоративного отпуска основной сборочный конвейер начал нормально работать.

Основным пунктом программы проведения ремонтов выступает демонтаж передаточного конвейера, которые соединяет две нити конвейера производства авто. В наступившем году стартует сборка грузовиков новой модельной линейки. Передаточный конвейер стал бы препятсвием для осуществления планов, так как длина шасси у этих машин больше, чем у прежних версий. За две недели инженеры провели демонтаж передаточного конвейера и всех его элементов.

Вместе с этим проведены работы по обновлению одной из веток механизма подвесного толкающего конвейера. Повышение высоты даст возможность собирать на ГСК-2 новые авто с кабиной K5.


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