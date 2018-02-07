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В Росси отзовут 1551 Skoda Superb

Вчера, 20:40

Чешская автомобилестроительная компания Skoda, являющаяся частью немецкого автоконцерна Volkswagen, анонсировала отзыв в РФ 1551 седанов Skoda Superb, проданных в 2016-2018 годах. Об этом сообщают представители Росстандарт.

Причиной старта отзывной кампании называются неисправности фар, которые при запуске мотора остаются в позициях стандартных настроек. Чтобы устранить эту неполадку инженерам придется перепрограммировать управляющей электроники.

Все работы по устранению дефектов конструкторы фирменных СТО проведут за счет машиностроителя. Обладатели авто получат уведомление о необходимости приехать в СТО. Перечень VIN-номеров отзываемых Skosa Superb появился на портале Росстандарт.

В марте 2017 года отзыв коснулся Skoda Octavia, Skoda Superb, Skoda Fabia, Skoda Yeti и Skoda Rapid по причине некорректного функционирования электронного блока управления «робота» DSG. Зимой минувшего года отзывали Volkswagen Polo и Skoda Rapid в количестве 26 000 экземпляров из-за некачественной сварки буксировочной проушины.


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