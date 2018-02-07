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Рассекречен экстремальный пикап Ford Ranger Raptor

Сегодня, 18:13

Американская машиностроительная компания Ford презентовал любителям бренда доступный пикап Ford Ranger Raptor, разработанный для преодоления серьезного бездорожья. Фотографии новинки уже просочились в сеть.

В пикап внедрили особую подвеску с двойными амортизаторами Fox Racing с увеличенным ходом, мощные тормозные системы, 17-дюймовые колесные диски, «обутые» во вседорожные покрышки, защиту днища кузова и особый режим функционирования электронных ассистентов. В моторній отсек екстремальній пикап получил дизельный турбированный двигатель с производительностью 213 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 10-диапазонной автоматической трансмиссией.

Сообщается, что экстремальные пикапы американського производства рассчитаны на потребителей стран Азии. Но не исключается, что после 2019 года Ford Ranger Raptor приедет и на американский авторынок.


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