Названы причины запуска в космос электрокара Tesla

Вчера, 19:21

Максим Кадаков, занимающий должность шеф-редактора в отечественном автомобильном издании «За рулем» прокомментировал решение Илона Маска по поводу запуска в космос собственного Tesla Roadster. Этот поступок журналист назвал вполне логичным.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день бренд Tesla пользуется востребованностью среди автолюбителей земного шара, потому и оформляют предзаказы на их электрокары. Но несмотря на это, финансы Tesla довольно убыточны.

Согласно распространенной информации, все больше машиностроителей начинают создание электромобилей, среди которых выделяют Porsche, Jaguar, Audi и т.д. Следовально, потому Илон Маск и собрался осуществить свою идею. Раньше сообщалось, что электрокары, построенные инженерами Tesla, пройдут тест-драйв по территориям с минусовой температурой.