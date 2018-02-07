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Jaguar возрождает культовый спорткар D-Type

Сегодня, 16:19

Британская машиностроительная компания Jaguar намерена реставрировать культовый спорткар Jaguar D-Type, который в своем время считался настоящей легендой мировых марафонов на выносливость. Сообщается, что спорткары выпустят ограниченным количеством в 25 экземпляров и будут дорого стоить.

Согласно информации, распространенной обозревателями портала «ВладТайм», спорткар Jaguar D-Type стал одним из наиболее значимых машины прошлого века, победив в гонках на выносливость «24 часа Ле-Мана» с 1955 по 1972 годы. В середине XX века британские разработчики произвели 75 таких авто, а на сегодняшний день намереваются довести это число до 100.

7 февраля 2018 года в Париже презентуют первый реставрированный Jaguar D-Type 2019. Пока цены на него неизвестны, но аналитики уверяют, что современная модель будет дешевле оригинального авто. За классический спорткар, который стал победителем «Ле-Мана» 1956 года на аукционе выручили 21 780 000 долларов.

Глава Jaguar Land Rover Classic Тим Ханнинг в интервью сообщил, что для него это большая честь начать производство Jaguar D-Type. Модель будут собирать методом ручной сборки с использованием оригинальных эскизов 1950-х годов.


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