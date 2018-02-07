В российском представительстве BMW поменялся гендиректор

Сегодня, 18:30

В российском представительстве BMW поменяли гендиректора, которым стал Штефан Тойхерт, пришедший на смену Максимиллиану Келльнеру. Об этом сообщили в пресс-центре баварского автопроизводителя.

Новый руководитель российского филиала уже трудился в РФ до своего назначения. С январе 2010 по декабрь 2012 года он числился начальником отдела продаж. С сентября 2016 года Тойхерт руководил таиландским подразделением BMW. Келльнер занял пост гендиректора российского подразделения BMW меньше года назад, сменив на этом Елену Смирнову, которая в марте прошлого года ушла из компании, так как решила сосредоточиться на воспитании детей.

В 2017 году дилеры BMW реализовали в России 30 000 машин (+9%). Баварский бренд попал в ТОП-3 наиболее востребованных марок премиального сегмента, уступив первенство только Mercedes-Benz, продавшим в минувшем году 36 000 экземпляров.