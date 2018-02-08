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Mercedes-Benz извинился за использование цитаты Далай-ламы

Сегодня, 03:00

Представителям немецкого премиального автопроизводителя пришлось извиниться за недавно размещенную в соцсетях рекламу с высказыванием Далай-ламы. Об этом сообщают профильные СМИ.

В аккаунту Mercedes-Benz в Instagram появилось фото белого купе с хэштэгом #понедельничная мотивация и высказыванием: «Смотрите на ситуацию со всех точек зрения и вы станете более открытым», которое приписывается Далай-ламе. В течение нескольких часов появились тысячи гневных откликов от китайських интернет-пользователей, которые остались недовольны размещенным высказыванием духовного лідера Тибетского нагорья.

Вне пределов КНР 82-летний Далай-лама почитается как учитель мира и сострадания, а в Китае считают его подстрекателем. Вскоре Mercedes-Benz убрали эту запись и опубликовали извинительные слова в Weibo. Таким образом, они признали, что оскорбили чувства китайских клиентов и сотрудников местных офисов бренда.


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