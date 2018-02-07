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David Brown Automotive представит винтажный спорткар класса GT

Сегодня, 17:30

Британская компания David Brown Automotive планирует выпустить спортивный автомобиль класса GT, который будет отличаться динамичным дизайном и практичным салоном. Ожидается, что публичная премьера новинки состоится уже в марте 2018 года на международном автосалоне в Женеве.

Представители компании David Brown Automotive анонсировали премьеру нового стильного спорткара, который дебютирует уже 6 марта на автосалоне в Женеве. Разработчики отметили, что новинка впитает в себя все черты, характерные для класса Grand Tourer, а также получит стильный винтажный дизайн. При этом внешность модели станет более агрессивной, а сборку новинки наладят вручную на заводе David Brown Automotive в Соединенном Королевстве.

Дэвид Браун, руководитель и основатель David Brown Automotive, во время общения с журналистами рассказал, что внешность и характеристики нового спорткара не только понравятся поклонникам бренда, но и смогут привлечь новых клиентов.

Стоит напомнить, что в 2017 году компания David Brown Automotive представила проект восстановления классических хэтчбеков Mini. Ретро-модели получили полное восстановление кузова, современную светодиодную оптику, перенастроенную подвеску и 7,0-дюймовый мультимедийный центр с поддержкой смартфонов.


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