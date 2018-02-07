Продажи новых авто в Великобритании в январе упали на 6%

Сегодня, 15:07

Согласно отчетам Британского общества автодилеров и автопроизводителей (SMMT), продажи новых машин в январе текущего года упали на 6,3%. В результате на авторынке Великобритании было куплено 163 615 новых машин.

SMMT объяснили, чем вызвано сокращение авторынка в январе. Специалисты отмечают, что нестабильная ситуация в экономике, а также политике Великобритании оказал не малое влияние на продажи авто. Продажи большинства автокомпаний в Британии упали в январе.

Возглавил авторынок Ford, который потерял 13,7% клиентов в прошлом месяце и реализовал 19 654 автомобиля. Следом идет бренд Vauxhall, продажи которого также сократились на 8,8% жл 12 652 единиц. Благодаря отрицательной динамике всего в 3% до 12 579 машин, третье место занял немецкий бернд Volkswagen.

В первой пятерке на авторынке Великобритании в январе 2018 года оказались также Mercedes и Benz и Audi. Продажи первого в прошлом месяце сократились на 8,9% до 11 891 автомобиля, тогда как у Audi наблюдается прирост в 1,1% до 11 806 единиц.