Власти Филиппин превратили роскошные автомобили в металлолом‍

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Филиппинские власти подвергли процедуре уничтожения два десятка премиальных автомобилей, которые были конфискованы таможенным ведомством страны в минувшем году. Такие меры были приняты с целью демонстрации президентом страны Родриго Дутерте своего отношения к преступным и коррупционным деяниям.

Среди попавших под пресс авто числятся Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Chevrolet Corvette Stingray. Совокупная стоимость машин, которые подверглись уничтожению во время празднования 116-летия Бюро таможенного контроля, равна 1 200 000 долларов. Согласно распоряжению, изданному президентом, авто передали фирмам, занимающимся сбором металлолома.

Министр финансов Филиппин Карлос Домингес подчеркивает, что у граждан, стремящихся подкупить чиновников для уклонения от налогов, ничего не выйдет. В 2017 году таможенники Филиппинских островов конфисковали незаконно импортированных машин на сумму в 2 930 000 000 долларов.

В конце января 2018 года полиция Австралии уничтожила несколько авто, изъятых в ходе рейдов по организаторам нелегальных уличных ралли. В списке ликвидированных авто стоит выделить Nissan Skyline R33, Nissan Silvia S13 и пикап Holden.