VistaNews.ru


Geely намерена стать крупнейшим акционером Daimler

Сегодня, 04:00

Китайская автомобилестроительная компания Geely собирается приобрести 6,8% акций немецкого автоконцерна Daimler. Об этом проинформировали журналисты профильных СМИ.

По информации, обнародованной изданиями, поднебесный автопроизводитель может выступить наиболее крупным инвестором Daimler, если станет владельцем того количества акций, о котором сообщается в прессе. На сегодняшний день 70,7% акций Daimler владеют институциональные инвесторы, 19,4% ценных бумаг владеют частные лица и 6,8% акций владеет эмират Кувейт. Стратегический машиностроительный альянс Nissan-Renault является обладателем 3,1% акций немецкого Daimler.

Следует напомнить, что на сегодняшний день Geely контролирует шведский бренд Volvo, британских разработчиков Lotus, американскую фирму Terrafugia по производству летающих машин и другие компании.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.