Geely намерена стать крупнейшим акционером Daimler

Сегодня, 04:00

Китайская автомобилестроительная компания Geely собирается приобрести 6,8% акций немецкого автоконцерна Daimler. Об этом проинформировали журналисты профильных СМИ.

По информации, обнародованной изданиями, поднебесный автопроизводитель может выступить наиболее крупным инвестором Daimler, если станет владельцем того количества акций, о котором сообщается в прессе. На сегодняшний день 70,7% акций Daimler владеют институциональные инвесторы, 19,4% ценных бумаг владеют частные лица и 6,8% акций владеет эмират Кувейт. Стратегический машиностроительный альянс Nissan-Renault является обладателем 3,1% акций немецкого Daimler.

Следует напомнить, что на сегодняшний день Geely контролирует шведский бренд Volvo, британских разработчиков Lotus, американскую фирму Terrafugia по производству летающих машин и другие компании.