Седаны Genesis G80 стали машинами Российского инвестиционного форума

Вчера, 19:06

Корейский премиальный бренд Genesis, контролируемый компанией Hyundai, выступил официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума, который проходит в городе Сочи. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Один из топ-менеджеров российского филиала Hyundai Алексей Калицев в торжественной обстановке передал 110 полноприводных седанов Genesis G80 главе фонда "Росконгресс" Александру Стуглеву. На этих машинах будут перевозить участников форума. Отмечается, что за одну такую модель придется выложить 2 550 000 рублей.

По словам Калицева, в форуме в Сочи поучаствуют 5 000 человек. На передаваемых машинах будут осуществляться шаттловые перевозки. Авто не будут закрепляться за определенным участником, потому много людей смогут использовать этот сервис.

Российский инвестиционный форум пройдет 15-16 февраля. На съезде представят экспонаты регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия считается фонд «Росконгресс».