Илон Маск показал летающий в космосе Tesla Roadster

Сегодня, 16:21

Частная американская фирма SpaceX, которая находится в собственности Илона Маска, обнародовала в сети анимацию старта сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. На видео представлен подет личного авто Илона Маска Tesla Roadster к Марсу.

Стартовое окно для запуска ракеты будет открыто сегодня в 21:30 по Мск и закроется в 00:30. Сообщается, что при подъеме в воздух ракеты Falcon Heavy, её масса будет в два раза больше по сравнению с аналогами, которые применяются сегодня. С её помощью на орбиту можно будет доставить 64 тонны груза.

При рассмотрении обнародованного видеоролика становится понятно, что при выходе Falcon Heavy в космос американский Tesla Roadster отсоединится от несущей ракеты и начнет полет в сторону Красной Планеты. Предельная скорость машины в космическом пространстве достигает 11 км/с. В декабре прошлого года Маск выложил в сеть фото отправляемого на Марс авто. Помимо того, в сеть попали изображения сверхтяжелого летательного аппарата Falcon Heavy, о запуске которого объявляли раньше.