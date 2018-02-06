Универсал Mazda6 Touring получил обновление

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Японская компания Mazda в рамках международного автосалона в Женеве, который откроет свои двери уже 6 марта, презентует обновленный универсал Mazda6 Touring. Отмечается, что модель не получила кардинальных изменений в дизайне, но может похвастаться более технологичным мотором.

Согласно данным европейских автомобильных изданий, новый Mazda6 Touring приводится в движение атмосферным мотором объёмом в 2,5-литра, отдача которого составляет 192 лошадиные силы. Мотор получил технологию прямого впрыска топлива и систему деактивации двух цилиндров при низких оборотах. Не исключено, что в дальнейшем двигатель получит систему турбонаддува, что было реализовано на 230-сильном кроссовере Mazda CX-9.

Что касается внешности, то новый Mazda6 Touring, как и седан линейки, получил много общего с концептуальным Mazda Vision Coupe. Новинка примечательна увеличенной оптикой и решеткой радиатора, а также массивными колёсными арками.

Интерьер нового универсала Mazda6 Touring прежде всего примечателен пересмотренной компоновкой центральной консоли, новым блоком управления климат-контролем, а также обновленной мультимедийной системой. Напомним, что на автосалоне в Женеве Mazda также представит новый бензиновый мотор SkyActiv-X с технологией воспламенения топлива от сжатия.