LADA Vesta впервые стал самой популярной моделью в России

Сегодня, 05:00

Согласно данным специалистов аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе нынешнего года LADA Vesta стала самой популярной моделью на автомобильном рынке России. Отмечается, что модели впервые удалось опередить прежнего лидера – корейца KIA Rio.

По данным экспертов, в январе нынешнего года российские клиенты приобрели 6 696 новых автомобилей модельной линейки LADA Vesta, что сразу на 63,8% больше показателей января 2017 года. Специалисты уверены, что LADA Vesta смог стать лидером российского рынка благодаря выводу универсалов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

Прежний лидер, KIA Rio, в январе 2018 года смог найти своих владельцев 6 582 раза, что на 15,6% больше, чем годом ранее. Третья строчка рейтинга бестселлеров досталась российскому LADA Granta, который увеличил реализацию на 14,9% до 5 315 единиц.

Самым популярным автомобилем в сегменте SUV вполне ожидаемо оказался Hyundai Creta – владельцами модели в январе стали 3 833 российских клиента, что на 49,4% больше результатов января 2017 года. Volkswagen Polo в кузове седан реализовался 3 209 раз (+25,8%).

Корейский кроссовер KIA Sportage также показал рост спроса почти на 100%, что выражается в 3 067 проданных моделях. Также нельзя не отметить Hyundai Solaris, который сошёл с витрин дилерских центров 2 987 раз (+3,5%).