Седан Mercedes-AMG GT4 засветился почти без камуфляжа

Вчера, 21:00

В интернете опубликовали фотографии, на которых заснят тестовый прототип седана Mercedes-AMG GT4 с небольшим количеством камуфляжа. Авто позиционируется как конкурент Porsche Panamera.

Снимки появились на странице Salento V12 в популярной социальной сети Facebook. При рассмотрении выложенных сеть фото становится ясно, что новинку исполнили в духе Mercedes-AMG Concept, представленного в Женеве весной минувшего года. При этом серийный вариант модели оснастили задними зеркалами, которые пришли на смену камерам, и большим анткрылом, размещенным на крышке багажного отделения. Помимо того, инженеры уберут центральный выхлопной патрубок.

Выпуск новинки ожидается в 2019 году. В ее моторном отсеке расположится гибридная установка, состоящая из 8-цилиндрового мотора объемом 4,0 литра и электродвигателя с совокупной мощностью 800 л.с. Таким же агрегатом снабдят и новый Mercedes-AMG SL.

Этот же гибрид получил концепт Mercedes-AMG GT. До первой «сотни» авто берет разгон за 3,0 секунды, а большинство элементов кузова инженеры исполнили из карбона.