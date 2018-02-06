Составлен ТОП-5 самых роскошных автомобилей Mercedes-Benz

Вчера, 20:00

На страницах популярного видеохостинга YouTube появился видеоролик от немецкой компании Mercedes-Benz, в котором разработчики составили рейтинг своих самых роскошных моделей. Примечательно, что лидером ТОП-5 стала модель, выпущенная в середине прошлого столетия.

Судя по свежему ролику, немецкие разработчики считают Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut самым роскошным автомобилем в истории бренда. Модель выпускалась тиражом всего в два экземпляра в середине 1950-х годов. В Mercedes-Benz отметили, что сегодня модель могла бы оказаться самым дорогим автомобилем бренда.

Вторая строчка досталась стильному Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet, который был представлен в 2016 году. Роскошный кабриолет имел отделку из серебра и кристаллов Swarovski. Третье место в ТОП-5 самых роскошных Mercedes-Benz досталось лимузину Mercedes-Benz 600, который был снят с производства в 1981 году. В свое время владельцами модели стали Джон Леннон, Фидель Кастро, Мао Цзедун и Джек Николсон.

Не смог попасть в «тройку» лидеров экстремальный внедорожник Mercedes-Benz G 650 Landaulet, который дебютировал в 2017 году. Под капотом модели скрывается 630-сильный мотор V12 от AMG. Замыкает ТОП-5 легендарный Mercedes 540 K, который производился с 1935 по 1940 год и предназначался для знаменитостей.