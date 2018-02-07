Продажи автомобилей в России в январе выросли на 31%

Сегодня, 02:00

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе нынешнего года российские дилерские центры смогли реализовать 102 464 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля. Примечательно, что данный результат сразу на 31,3% больше, чем показатели реализации первого месяца 2017 года.

Лидером российского автомобильного рынка по-прежнему остается компания «АвтоВАЗ» – модели бренда LADA в январе нынешнего года разошлись тиражом в 21 005 автомобилей, что гарантировало компании рост реализации на 29% в сравнении с январем 2017 года. Второе место вновь достается компании KIA, которая смогла продать 15 310 новых автомобилей при внушительном росте спроса на 49%.

Попасть в «тройку» лидеров российского авторынка по итогам января смогла и компания Hyundai, автомобили которой приглянулись 8 752 российским клиентам (+31%). Далее следуют такие бренда как Renault (7 880 ед., +51%) и Volkswagen (5 593 ед., +22%).

Эксперты из АЕБ отмечают, что рост российского рынка на 31% связан с низкими показателями продаж 2017 года. Кроме того, в ожидании подорожания новых автомобилей россияне раскупали машины 2017 модельного года со скидками. Ожидается, что положительная тенденция сохранится на рынке России.