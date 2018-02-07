Российский внедорожник Partisan One предложили отправить на Марс

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Русско-немецкий инженер Юрий Постников в прошлом году презентовал утилитарный внедорожник Partisan с гарантией на 100 лет. Недавно основатель Partisan Motors заявил, что его творение лучше подходит для обозрения Марса, чем электрический родстер, построенный Tesla.

Руководитель правления Partisan Motors сообщил, что Илону Маску надо было отправить вместо Tesla Roadster компоненты нового внедорожника Partisan с рядом специальных дополнений для путешествия по поверхности Красной Планеты.

Конструктор показал свой новый Partisan One Mars Edition, внешность которого подобна машине, представленной в 2017 году. Новинку снабдили карбоновыми панелями кузова, что обеспечивает легкость и прочность вседорожника.

Постников считает, что его внедорожник стоит отправлять на Марс по элементам, так как машина достаточно проста в сборке, и эту операцию исследователи смогут провести своими руками. Пока Маск ничего не ответил изобретателю.