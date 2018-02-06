Кроссовер Skoda Kodiaq Sportline добрался до рынка России

Сегодня, 17:05

Российские дилерские центры компании Skoda начали принимать заказы на новый кроссовер Skoda Kodiaq в спортивной версии Sportline. Отмечается, что новинка получила некоторые дополнения в экстерьере и салоне, а также минимальный ценник в 2 180 000 рублей.

Новый Skoda Kodiaq Sportline в плане внешности от стандартного исполнения внедорожника отличается черной решеткой радиатора, также аналогичного колера корпусами боковых зеркал. На передних крыльях модели появились акценты с названием собой версии, а сам автомобиль поставлен на 19-дюймовые алюминиевые диски уникального дизайна. Для модели доступны семь цветов кузова.

В салоне нового Skoda Kodiaq Sportline прежде всего стоит отметить спортивные сидения из кожи и алькантры, а также алюминиевые накладки на педали. В список оснащения модели входит широкий набор систем безопасности и электронных ассистентов.

Что касается моторной линейки, то новый Skoda Kodiaq Sportline доступен с тремя типами моторов. Стартовая комплектация (2 180 000 рублей), оснащается 1,4-литровым бензиновым TSI мощностью в 150 лошадиных сил, а для «топового» кроссовера предложен 180-сильный 2.0 TSI (2 528 000 рублей). Поклонники дизельных моделей могут приобрести модель со 150-сильным TDI за 2 483 000 рублей.