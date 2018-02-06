В штаб-квартире и на заводе Audi в Германии проходят обыски

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Работники правоохранительных структур провели ряд обысков в офисах и на одном автозаводе немецкой машиностроительной компании Audi. Об этом сообщают обозреватели местных специализированных порталов, ссылаясь на прокуратуру Мюнхена.

По данным издания, причиной проверок выступает обвинение автопроизводителя в манипулировании информацией о выбросах вредных веществ дизельными моторами. В это число вошло 200 000 машин бренда, представленных на европейском и американском авторынках. Предполагается, что ПО, внедренное в данные транспортные средства, деактивировало механизмы очистки выбросов при движении и включало их только на тестовых стендах.

На предыдущей неделе сотрудники прокуратуры уже проводили оперативные мероприятия в рамках этого расследования. Тогда прокурорские работники пришли в дома к шести нынешним и бывшим конструкторам компании. Всего под подозрение в обмане попали 13 штатных сотрудников Audi.