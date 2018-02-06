KIA анонсировала премьеру Ceed нового поколения

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Разработчики из корейской компании KIA опубликовали первое официальное изображение хэтчбека KIA Ceed нового поколения. Отмечается, что внешность модели разрабатывается дизайнерами офиса KIA во Франкфурте, а сам автомобиль станет более спортивным и динамичным.

В компании KIA отметили, что после смены поколения KIA cee’d получит новое название Ceed, но данное новшество не станет самым серьёзным. Прежде всего стоит отметить, что внешность новинки разрабатывали те же дизайнеры, который отвечали за новый KIA Stinger, поэтому ситикар получит более агрессивный и динамичный кузов. Более того, разработчики пообещали улучшить рулевое управление модели.

Сообщается, что публичная премьера нового KIA Ceed состоится 6 марта на автосалоне в Женеве, а кроме хэтчбека гостям мотор-шоу представят новинку в другом кузове. Ожидается, что речь идёт о внедорожной версии или варианте Shooting Break.

Что касается моторной линейки, то KIA Ceed третьего поколения, по данным инсайдеров, получит под капот 1,2-литровый турбомотор отдачей в 120 лошадиных сил, а также 1,4-литровый 140-сильный двигатель. Дизельная гамма будет представлена 1,6-литровой установкой в вариантах форсировки на 110 и 136 «лошадок».