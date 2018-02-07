Перечислены страны Европы с самым дорогим бензином

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Аналитики информационного агентства «РИА Рейтинг» провели исследования европейского рынка топлива и выяснили, в каких странах реализуют самый дорогой и самый дешевый бензин. Отмечается, что топливо марки АИ-95 по самой низкой цене можно приобрести в Казахстане, а самый дорогой бензин продают автолюбителям из Нидерландов.

Согласно данным опубликованного исследования, самый дешевый бензин марки АИ-95 доступен автолюбителям из Казахстана, где стоимость литра топлива в пересчёте на российскую валюту составляет порядка 31 руб. На втором месте в рейтинге стран с самым дешевым бензином расположилась Беларусь с ценой в 36,4 рубля. Россия занимает третью строчку со средней ценой литра бензина в 41 рубль, но в 2018 году из-за увеличения акцизов топливо подорожает.

Что касается стран с самым дорогим бензином АИ-95, то тут лидируют Нидерланды с ценой в 110,8 рубля, а на втором месте располагается Италия с ценником в 108,5 рубля за литр топлива. Также эксперты отметили Грецию и Португалию – местные автолюбители вынуждены платить 106,9 и 106,3 рубля соответственно.

Если говорить о дизельном топливе, то такое горючее является самым дешевым в Беларуси (36,9 рубля за литр), а также в Казахстане (37 рублей за литр). Россия расположилась на третьем месте с ценой в 40,8 рубля за литр «дизеля». Самое дорогое «тяжелое топливо» реализуется на АЗС в Дании (примерно 103 рубля).