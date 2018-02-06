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«Ставрополь-Авто» начал сборку внедорожников DW Hower H5

Сегодня, 18:00

На автомобильном рынке России стартовал приём заказов на новый китайский внедорожник DW Hower H5, который производится компанией Great Wall. Примечательно, что крупноузловая сборка моделей налажена на российском заводе Great Wall в Ставрополе.

Справедливости ради стоит отметить, что новый DW Hower H5 оснащается тем же кузовом, что и модель с индексом H3, которая уже успешно реализуется на рынке России. Новый DW Hower H5 имеет лишь некоторые визуальные отличия от существующего кроссовера, а также получил более широкий список оснащения. Помимо этого, некоторые новшества появились и в салоне модели.

Кроме того, новый DW Hower H5 ничем не отличается от H3 и в техническом плане. Модель оснащается 2,0-литровым бензиновым «атмосферником», который способен генерировать 150 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает «механика». Позже на российский рынок будет выведена и версия с задним приводом.

Базовый внедорожник DW Hower H5 в версии «Комфорт» стоит 1 349 000 рублей. За эти деньги клиенты получат климат-контроль, мультимедийную систему, фронтальные подушки безопасности, 18-дюймовые алюминиевые диски, кожаный салон и многое другое. Комплектация «Люкс» стоимостью в 1 499 000 рублей дополнительно оснащается блокировкой заднего дифференциала и полным набором эйрбегов.


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