Volkswagen поднял цены на седан Polo и пикап Amarok в РФ

Сегодня, 13:16

На отечественном авторынке поднялись цены на две модели, производимые немецким автомобилестроительным концерном Volkswagen. В компании изменили ценники на бюджетный седан Volkswagen Polo и на пикап Volkswagen Amarok.

В соответствии с отчетом, распространенным в сети штатными сотрудниками аналитического портала «АВТОСТАТ», полученным в ходе мониторинга цен, с начала текущего года базовое исполнение седана не изменилось в цене, а вот Volkswagen Polo Trendline с 1,6-литровым 90-сильным агрегатом и МКПП продается за 664 000 рублей (+15 000 р.). Эта же версия, но оснащенная мотором на 110 «лошадок», получила ценник в 709 900 рублей. За Volkswagen Polo Highline придется выложить 849 900 рублей, а Volkswagen Polo GT обойдется в 919 900 рублей.

Возросли ценники и на пикап Volkswagen Amarok, подорожание достигло 63 000 - 76 000 рублей. За базовый вариант модели придется раскошелиться на 2 167 000 рублей.