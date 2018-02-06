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На тесты выкатили электрический седан Hyundai Elantra

Вчера, 23:00

Корейская машиностроительная компания Hyundai вывела на тест-драйв новый седан Hyundai Elantra. Эксперты утверждают, что модель является электромобилем, о чем можно узнать по нескольким дизайнерским наработкам.

Обозреватели американского портала Motor1 обнародовали новые фотографии таинственного седана, покрытого камуфляжной пленкой. Модель, которую тестируют на канадских дорогах, снабдили оформлением, характерным для электрокаров бренда. Прежде всего следует выделить специальные колесные диски, которые используются для электромобилей. Именно такие колеса получили Hyundai Ioniq и «зеленые» прототипы марки. В задней половине кузова расположилась выхлопная труба, что должно обмануть журналистов, но вероятно, что тестируется подключаемый гибрид Hyundai Elantra.

 

Вероятно, электрокар Hyundai Elantra попадет в бюджетный сегмент и получит дальность хода в 200-300 км. Следовательно, новинка поборется за клиентов с Nissan Leaf, Chevrolet Bolt и Tesla Model 3.


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