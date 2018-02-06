В МВД рассказали о самых распространенных способах угона машин

Сегодня, 14:00

Представители МВД РФ во время беседы с журналистами российских изданий рассказали о самых распространенных методах угона в России. Правоохранители отметили, что злоумышленники чаще всего предпочитают «грубые» способы угона, но более дорогие модели похищают при помощи современных гаджетов.

Представители МВД отметили, что чаще всего угонщики применяют грубые методы похищения автомобилей – злоумышленники взламывают двери и разбивают окна автомобилей, после чего заводят мотор при помощи электронной «отмычки» или физического дубликата ключа. Отмечается, что очень часто угонщики притворяются потенциальными покупателями подержанного автомобиля, незаметно подменяя оригинальный ключ на поддельный.

Более дорогие автомобили зачастую угоняют при помощи электроники. Так, угонщики могут выполнить поддельный ключ для дистанционной разблокировки центрального замка, а получив доступ к салону завести автомобиль не составляет труда.

Для того, чтобы завести автомобиль, угонщики используют специальные устройства, которые перепрограммируют блок управления мотором. Кроме того, отдельные двигатели можно завести и при помощи физических манипуляций. Также злоумышленники могут перехватывать и подделывать сигнал оригинального иммобилайзера.