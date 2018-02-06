Кроссовер Chery Tiggo 4 появится в России в 2018 году

Вчера, 22:00

Компания Chery намерена начать продажи нового небольшого кроссовера Tiggo 4 на мировом авторынке. В Китае данная модель называется Tiggo 5x и предлагается с прошлого года.

Согласно официальной информации, в России новый Chery Tiggo 4 начнут продавать во второй половине 2018 года, при этом рублёвые цены и список комплектаций для страны планируется раскрыть позднее.

Китайская версия автомобиля получила следующие габариты: 4338х1830х1645 мм, при этом расстояние между осями колёс достигает 2 630 мм. Для Поднебесной Chery Tiggo 5x комплектуется 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом с отдачей в 147 л.с. В тандеме с агрегатом может трудиться 6-ступенчатая МКПП или "робот". Кроссовер доступен только с приводом на передние колёса.

В начальном исполнении Chery Tiggo 4 оснащается круиз-контролем, функцией контроля тяги, парковочным ассистентом, ABS, EBD, ESP, светодиодными ходовыми огнями, двумя "аэрбегами", 17-дюймовыми дисками колёс и мультимедийным центром с 9-дюймовым тачскрином.

Самая дорогая модификация дополнительно получила боковые подушки и шторки безопасности, систему кругового видеообзора, стеклянную крышу и колёсные диски размерностью в 18 дюймов. На китайском авторынке стоимость Chery Tiggo 5x стартует от 79 900 юаней (около 713 000 рублей).