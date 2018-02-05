Во Франции запретили пользоваться телефоном в стоящем автомобиле

Вчера, 20:00

Французское правительство недавно приняло закон, запрещающий водителям пользоваться мобильным телефоном, даже если автомобиль стоит. Соответствующая информация появилась на страницах издания The Local.

Водители не смогут безнаказанно воспользоваться телефоном даже когда машина с включенными аварийными огнями находится на обочине. Нарушители рискуют получить штраф в 135 евро и три штрафных балла. Так, французские автомобилисты теперь могут отвечать на телефонные звонки или сообщения только находясь на парковке или частных подъездных дорогах.

Власти страны приняли решение скорректировать правила движения после того, как один гражданин пытался обжаловать штраф, полученный в 2017 году за использование мобильного на круговом перекрёстке во время парковки, так как у авто были включены аварийные огни.

Изначально предлагалось лишать водительских прав за подобные нарушения, однако правительство решило ограничиться более мягким наказанием. Вместе с тем, как и прежде, водителям во Франции разрешается использовать за рулём громкую связь.