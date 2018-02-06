Озвучены цены и комплектации нового KIA Stinger для России

Сегодня, 05:00

Российское подразделение корейского бренда KIA озвучило полный перечень цен и комплектаций нового практичного спорткара KIA Stinger для России. Отмечается, что самый доступный вариант новинки обойдётся российским клиентам в 1 899 990 рублей, а за максимальную комплектацию с 370-сильным мотором придётся выложить уже 3 299 990 рублей.

Согласно данным российского офиса KIA, новый спортивный фастбек KIA Stinger будет доступен российским покупателям в пяти различных комплектациях. Базовый вариант исполнения Comfort, который стоит 1 899 990 рублей, оснащается системой заднего привода, блокирующимся дифференциалом, климатической системой, камерой заднего вида и датчиками парковки.

Начальные варианты нового KIA Stinger оснащаются 2,0-литровым турбированным мотором мощностью в 197 или 247 лошадиных сил, а цены на полноприводные варианты исполнения начинаются с отметки в 2 109 990 рублей. Такие модели смогут похвастаться кожаным салоном и полностью светодиодной оптикой.

Для «топового» KIA Stinger GT предусмотрен 3,3-литровый битурбированный мотор V6, который способен генерировать 370 лошадиных сил. За возможность разогнаться до первой «сотни» за 4,9 секунды придётся заплатить 3 229 900 рублей. На первых порах россияне смогут заказать только версии с V6.