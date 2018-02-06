Серийное кросс-купе Borgward BX6 дебютирует на мотор-шоу в Пекине

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Согласно данным азиатских автомобильных порталов, купеобразный кроссовер Borgward BX6 в серийном исполнении будет представлен на автосалоне в Пекине в апреле нынешнего года. Отмечается, что новинка получит под капот линейку из современных бензиновых моторов.

Возрожденный немецкий бренд Borgward, который теперь принадлежит китайским инвесторам, уже в апреле нынешнего года представит товарную версию нового кросс-купе Borgward BX6. Ожидается, что дизайн новинки будет иметь целый ряд сходств с концептом, который был показан в Женеве в 2016 году, но серийная модель получит не такую габаритную решетку радиатора.

Новый Borgward BX6 получит под капот 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью в 150 лошадиных сил, а для более дорогих вариантов исполнения зарезервирован 2,0-литровый 224-сильный двигатель. Длина автомобиля составит 4 601 мм, а ширина и высота будут достигать 1 877 мм и 1 659 мм соответственно.

Интерьер нового Borgward BX6 будет схож с уже существующим на рынке Borgward BX5 – модель получит премиальную отделку из кожи, а также большей дисплей мультимедийной системы. Изначально новинка будет реализовываться только в Китае, но в дальнейшем не исключен дебют в России и странах Европы.