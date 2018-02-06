Хэтчбек Ford Ka+ обновился и получил кросс-версию Active

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Городской хэтчбек Ford Ka+, который является самой компактной моделью американского бренда, получил обновление, а также обзавёлся новой внедорожной версией Active. Помимо этого, новинка пополнила линейку двигателей 1,5-литровым турбодизельным агрегатом.

Согласно данным Automotive News, компактный хэтчбек Ford Ka+ получил рестайлинговую версию. От прежней модели новинка отличается увеличенной радиаторной решеткой с хромированными вставками, а также пересмотренной оптикой, которая также стала более крупной. Противотуманные осветители сменили компоновку и стали светодиодными.

Что касается технических характеристик, то новый хэтчбек Ford Ka+ оснащается 1,2-литровым бензиновым мотором, который создан на основе 1,5-литрового агрегата от Ford Fiesta. Такая силовая установка способна генерировать 70 или 85 лошадиных сил в зависимости от варианта исполнения. Кроме того, теперь клиентам доступен 95-сильный дизельный мотор объёмом в 1,5 литра.

Нельзя не отметить, что новый Ford Ka+ получил «внедорожную» версию Active, увеличив клиренс на 23 мм. Также кроссовый хэтчбек оснащается рейлингами на крыше, пластиковым обвесом кузова, улучшенным стабилизатором поперечной устойчивости и усилителем руля. В список оснащения входит обновленная мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto.