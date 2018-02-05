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Спрос на автомобили Ford в России в январе увеличился на 39%

Сегодня, 17:04

Компания Ford Sollers опубликовала информацию о продажах новых авто американской марки в России. Спрос на автомобили Ford в РФ в январе вырос на 39%, до 3 132 автомобилей.

Представители Ford Sollers сообщили, что 52,7% проданных автомобилей являются кроссоверами и внедорожниками. Стоит отметить, что на авторынке России данному сегменту принадлежит лишь 41,9% продаж.

Самым популярным в России оказался Ford Kuga, в январе 2018 года производителю удалось реализовать 1 149 кроссоверов, что составляет 37% от всех проданных авто компании в стране. Продажи кроссовера выросли в 1,9 раза в сравнении с показателями января прошлого года.

Вторая по популярности модель, Ford Focus, увеличила свою аудиторию в 2,1 раза. В результате было приобретено 822 новых внедорожника. Тройку лидеров замыкает ещё один кроссовер – Ford Explorer. Модель разошлась тиражом в 217 машин, что в 1,5 раза больше показателей прошлого года.


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