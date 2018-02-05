VistaNews.ru


В январе «КАМАЗ» выпустил более 1 150 грузовых машин

Сегодня, 14:55

Российская компания «КАМАЗ» возобновила производство грузовиков после новогодних каникул, выпустив с 22 января нынешнего года и до конца месяца 1 151 автомобиль. Отмечается, что в феврале автопроизводитель планирует увеличить показатель более чем вдвое.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2018 года компания «КАМАЗ» смогла выпустить 1 151 грузовой автомобиль. Разработчики отметили, что в феврале текущего года российский автогигант планирует произвести 3 250 машин, что превысит показатели февраля 2016 года сразу на 13%.

Стоит напомнить, что в 2018 году, согласно опубликованному ранее бизнес-плану «КАМАЗ», предприятие планирует выпустить 43 100 грузовых машин. Отмечается, что из указанного объёма 37 000 автомобилей отправятся к российским клиентам, а на экспорт будет поставлено 6 100 машин. Выручка бренда составит 171,3 млрд рублей при чистой прибыли в 1,59 млрд рублей.

Кроме того, в 2018 году компания «КАМАЗ» продолжит развитие важных для компании инвестиционных проектов, одним из которых станет вывод на рынок совершенно нового поколения грузовиков К5. Новая машина позволит бренду вывести достойный грузовик на автомобильный рынок Европы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.