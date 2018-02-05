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Mitsubishi Pajero получил особую версию в честь 100-летия марки

Вчера, 19:06

Японская компания Mitsubishi сообщила о начале продаж специальной версии Pajero. Отмечается, что новый внедорожник был выпущен в честь 100-летнего юбилея бренда.

Юбилейный Mitsubishi Pajero получил наклейки с логотипом спецсерии на кузове, отделку салона кожей Nappa и декоративные вставки из натурального дерева на центральной консоли. На китайском авторынке новый кроссовер предлагается за 379 800 юаней, что в пересчёте составляет 3 389 000 рублей.

Автомобиль приводится в движение 3,0-литровым бензиновым атмосферным мотором, способным развивать 174 лошадиные силы. В тандеме с двигателем работают 5-скоростной «автомат» и полный привод Super Select II с распределение тяги в соотношении 40:60 и опцией блокировки межосевого дифференциала.

Новый вариант исполнения Mitsubishi Pajero, приуроченный к юбилею компании, примечателен наличием золотистых шильдиков, современной мультимедийной системы с 9-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Кроссовер также получил дополненный перечень систем безопасности.


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